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Symbol UBS

Goldman Sachs Group Inc.

UBS Neutral

08:01 Uhr
UBS Neutral
Aktie in diesem Artikel
UBS
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für UBS von 39,00 auf 38,50 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Montagabend an den Bericht zum ersten Quartal an. Er verlagerte zudem seine Bewertungsbasis in die Zukunft. Der positive Effekt werde aber durch die Währungsentwicklung Dollar/Franken negiert./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 18:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Yu Lan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Neutral

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
38,50 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
37,44 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chris Hallam 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,42 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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