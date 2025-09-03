Unilever Aktie
Marktkap. 133,63 Mrd. EURKGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever nach einer Investorenkonferenz auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen. Das Geschäft mit Kosmetikprodukten und Hautpflege solle mittelfristig zwei Drittel zum Umsatz beitragen, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dafür müsste der Konzern in den kommenden Jahren Umsatz von geschätzten 15 Milliarden Euro hinzukaufen./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
39,00 £
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
47,62 £
|Abst. Kursziel*:
-18,10%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,05 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
