DAX 24.450 +0,2%ESt50 5.883 +0,5%MSCI World 4.715 -0,1%Top 10 Crypto 9,8965 +0,4%Nas 25.871 -0,8%Bitcoin 66.786 +0,9%Euro 1,1592 -0,2%Öl 109,0 -1,8%Gold 4.483 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 RENK RENK73 Micron Technology 869020 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- EU-Einigung: USA bekommen Zollvorteile -- BYD, Hyperliquid Strategies, Mercedes-Benz, Alphabet, RENK im Fokus
Top News
Infineon-Aktie profitiert: Citigroup vergibt neues Top-Kursziel - KI und Industrienachfrage als Treiber Infineon-Aktie profitiert: Citigroup vergibt neues Top-Kursziel - KI und Industrienachfrage als Treiber
Binance Coin: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet Binance Coin: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

United Internet Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
26,78 EUR +0,02 EUR +0,07 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,64 Mrd. EUR

KGV 16,79 Div. Rendite 1,81%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 508903

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005089031

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UDIRF

Goldman Sachs Group Inc.

United Internet Buy

09:56 Uhr
United Internet Buy
Aktie in diesem Artikel
United Internet AG
26,78 EUR 0,02 EUR 0,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für United Internet von 34,60 auf 34,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Lee passte seine Schätzungen für United Internet und die Tochter Ionos an die jüngsten Ergebnisse und den Ausblick auf 2026 an. Er berücksichtigt zudem, dass der AdTech-Bereich des Webhosters nun als nicht fortgeführtes Geschäft bilanziert wird. Darüber hinaus floss der Verkauf von Versatel von United Internet an die Tochter 1&1 ein./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 18:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Internet Buy

Unternehmen:
United Internet AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
34,40 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,26 €		 Abst. Kursziel*:
31,00%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,45%
Analyst Name:
Andrew Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Internet AG

09:56 United Internet Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 United Internet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 United Internet Buy Deutsche Bank AG
12.05.26 United Internet Kaufen DZ BANK
12.05.26 United Internet Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu United Internet AG

finanzen.net United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag tiefer
finanzen.net United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX mittags mit grünem Vorzeichen
finanzen.net United Internet Aktie News: United Internet am Montagmittag verlustreich
finanzen.net TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net United Internet veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank lässt United Internet auf 'Kaufen' - Fairer Wert 33 Euro
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer
EQS Group EQS-News: United Internet gets off to a good start in fiscal year 2026
EQS Group EQS-AFR: United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: United Internet with successful fiscal year 2025
EQS Group EQS-PVR: United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
United Internet AG zu myNews hinzufügen