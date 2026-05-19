NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für United Internet von 34,60 auf 34,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Lee passte seine Schätzungen für United Internet und die Tochter Ionos an die jüngsten Ergebnisse und den Ausblick auf 2026 an. Er berücksichtigt zudem, dass der AdTech-Bereich des Webhosters nun als nicht fortgeführtes Geschäft bilanziert wird. Darüber hinaus floss der Verkauf von Versatel von United Internet an die Tochter 1&1 ein./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 18:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: United Internet Buy
|Unternehmen:
United Internet AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
34,40 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,26 €
|Abst. Kursziel*:
31,00%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,45%
|
Analyst Name:
Andrew Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu United Internet AG
|09:56
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|12.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
