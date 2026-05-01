Vodafone Group Aktie
Marktkap. 31,68 Mrd. EURDiv. Rendite 5,19%
WKN A1XA83
ISIN GB00BH4HKS39
Symbol VODPF
Vodafone Group Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone auf "Underweight" mit einem Kursziel von 85 Pence belassen. Deutlich früher als erwartet habe der britische Telekomkonzern die vollständige Kontrolle über seine britische Mobilfunk-Tochter VodafoneThree bekannt gegeben, schrieb Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da durch die Transaktion die aktuelle Verschuldung steige, das Management aber mit Blick auf die selbst angegebene Zielspanne deren unteres Ende anstrebt, sei es möglich, dass zur Vorlage der Geschäftsjahreszahlen kein Aktienrückkauf ankündigt werde./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vodafone Group Underweight
|Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
0,85 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
1,18 £
|Abst. Kursziel*:
-27,75%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Akhil Dattani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1,08 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vodafone Group PLC
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