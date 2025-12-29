JP Morgan Chase & Co.

Volvo AB (B) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. Analyst Akshat Kacker ist für den europäischen Lkw-Markt nun etwas optimistischer als für den nordamerikanischen, wie aus einer am Montag vorliegenden Einschätzung hervorgeht. Volvo bleibt sein "Top Pick" für 2026. Die Book-to-bill-Trends favorisierten weiterhin Volvo gegenüber Daimler Truck und Traton./ajx/mis

