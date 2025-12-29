Volvo (B) Aktie
Marktkap. 56,1 Mrd. EURKGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. Analyst Akshat Kacker ist für den europäischen Lkw-Markt nun etwas optimistischer als für den nordamerikanischen, wie aus einer am Montag vorliegenden Einschätzung hervorgeht. Volvo bleibt sein "Top Pick" für 2026. Die Book-to-bill-Trends favorisierten weiterhin Volvo gegenüber Daimler Truck und Traton./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Volvo (B) Overweight
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
330,00 SEK
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
297,80 SEK
|Abst. Kursziel*:
10,81%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Akshat Kacker
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
302,86 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volvo AB (B)
|10:36
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|09.12.25
|Volvo (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|09.12.25
|Volvo (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|02.12.25
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|30.09.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Volvo (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Volvo (B) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.25
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Volvo (B) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.