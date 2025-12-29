DAX 24.694 +0,6%ESt50 5.889 +0,7%MSCI World 4.449 +0,1%Top 10 Crypto 12,43 -5,3%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.576 +1,9%Euro 1,1687 -0,3%Öl 60,72 -0,1%Gold 4.432 +2,3%
Volvo (B) Aktie

Marktkap. 56,1 Mrd. EUR

KGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

JP Morgan Chase & Co.

Volvo AB (B) Overweight

10:36 Uhr
Volvo AB (B) Overweight
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
27,62 EUR 0,02 EUR 0,07%
News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. Analyst Akshat Kacker ist für den europäischen Lkw-Markt nun etwas optimistischer als für den nordamerikanischen, wie aus einer am Montag vorliegenden Einschätzung hervorgeht. Volvo bleibt sein "Top Pick" für 2026. Die Book-to-bill-Trends favorisierten weiterhin Volvo gegenüber Daimler Truck und Traton./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 02:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

