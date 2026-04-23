Volvo (B) Aktie
Marktkap. 59,79 Mrd. EURKGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volvo nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Nutzfahrzeugherstellers liege 5 Prozent über dem Bloomberg-Konsens, schrieb Jose Asumendi am Freitag. Die Auftragsdynamik halte an, und für den europäischen Markt seien die Schweden nun zudem etwas zuversichtlicher./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 07:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 07:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volvo (B) Overweight
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
360,00 SEK
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
317,20 SEK
|Abst. Kursziel*:
13,49%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
347,14 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volvo AB (B)
|10:21
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:21
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:26
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|21.04.26
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
