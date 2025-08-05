Zalando Aktie
Marktkap. 5,95 Mrd. EURKGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal von 33 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Fokus von Investoren habe sich weg vom Umsatzwachstum und hin zu womöglich geringeren Bruttomargen bewegt, schrieb Frederick Wild in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die jüngsten Kursverluste des Online-Modehändlers machten diese aber attraktiv mit Blick auf das zweite Halbjahr und darüber hinaus./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Zalando Buy
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,90 €
|Abst. Kursziel*:
35,37%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,85%
|
Analyst Name:
Frederick Wild
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zalando
|10:11
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:11
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:11
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.24
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.