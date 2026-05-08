Zalando Aktie
Marktkap. 5,13 Mrd. EURKGV 30,68 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen seien zwar solide gewesen und der Online-Modehändler erziele bei wichtigen Initiativen kontinuierliche Fortschritte, schrieb Georgina Johanan am Sonntag. Sie sehe jedoch weiterhin gewisse Margenrisiken./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 19:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Zalando Neutral
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
19,80 €
|Abst. Kursziel*:
61,62%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
19,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
61,01%
|
Analyst Name:
Georgina Johanan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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