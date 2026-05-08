JP Morgan Chase & Co.

Zalando Neutral

09:11 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen seien zwar solide gewesen und der Online-Modehändler erziele bei wichtigen Initiativen kontinuierliche Fortschritte, schrieb Georgina Johanan am Sonntag. Sie sehe jedoch weiterhin gewisse Margenrisiken./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 19:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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