Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Mittwoch freundlich.

So eröffnete der DAX schon höher und blieb auch anschließend in der Gewinnzone. Er verließ das Geschäft mit einem Zuschlag von 0,77 Prozent bei 13.921,37 Punkten. Auch der TecDAX legte letztlich 1,29 Prozent zu auf 3.354,42 Zähler, nachdem er schon mit einem Plus gestartet war.

Am heutigen Mittwoch wird Joe Biden in Washington seinen Amtseid als US-Präsident ablegen und Donald Trump im Weißen Haus ablösen. Traditionell findet die Zeremonie an der Westseite des US-Kapitols statt. Zwar sind dabei Ausschreitungen nicht auszuschließen, doch wurden die Sicherheitsvorkehrungen erheblich verschärft. Bis zum Handelsschluss in Deutschland verlief die Zeremonie jedoch ruhig.

Laut Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda fokussieren sich die Anleger auf die von Biden geplanten billionenschweren Konjunkturhilfen. Steuererhöhungen und ein weiterhin harter Kurs der USA gegenüber China würden hingegen ausgeblendet, erklärte der Experte mit Blick auf die Entwicklung an der Wall Street am Dienstag.

