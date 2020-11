Werbung

Am Donnerstag zeigten sich Anleger am deutschen Aktienmarkt unentschlossen. Der DAX eröffnete leicht im Plus, im weiteren Verlauf rutschte das Börsenbarometer jedoch an die Nulllinie zurück. Nachdem er es am Nachmittag erneut leicht zulegen konnte, fiel es letztlich minimale 0,02 Prozent zurück auf 13.286,57 Stellen. Der TecDAX verbuchte schlussendlich kräftige Gewinne von 1,17 Prozent auf 3.085,48 Punkte, nachdem er schon etwas fester in die Sitzung gestartet war. Die Verlängerung des Teil-Lockdowns wurde bereits auf breiter Front erwartet. Außerdem hat US-Konzern Moderna bereits am Vorabend bekannt gegeben, dass schon im Dezember Lieferungen des Impfstoffes gegen COVID-19 möglich seien. Impulse aus den USA waren heut nicht vorhanden, da die dortigen Börsen aufgrund des Feiertages Thanksgiving geschlossen bleiben. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen legten am Donnerstag etwas zu. Der EuroSTOXX 50 gewann zum Börsenstart leicht hinzu, pendelte danach jedoch um die Nulllinie. Schlussendlich zeigte er sich 0,13 Prozent höher bei 3.516,42 Einheiten. Auch auf europäischer Ebene gestaltete sich der Handelstag vorsichtig-positiv. Die Hoffnungen auf einen schnellen Impfstoff schienen trotz hoher Neuinfektionszahlen zu überwiegen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Am Donnerstag bleiben die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen. Der Dow Jones notierte am Mittwoch letztlich 0,58 Prozent tiefer bei 29.872,67 Punkten. Am Dienstag hatte er erstmals den Sprung über 30.000 Punkte gemeistert. Der NASDAQ Composite wies am Mittwoch einen Schlussstand von 12.094,40 Zählern (+0,48 Prozent) aus. An der Wall Street findet an diesem Donnerstag aufgrund des "Thanksgiving"-Feiertages kein Handel statt. Vor dem verlängerten Thanksgiving-Wochenende hielten sich US-Anleger zurück. Die vorbörslich vermeldeten Konjunkturmeldungen sorgten dagegen kaum für Bewegung. Die US-Wirtschaft erholte sich im dritten Jahresviertel um 33 Prozent. Anleger schielen jedoch bereits auf das mit hohen Erwartungen verbundene vierte Quartal. Dieses wird traditionell durch das Weihnachtsgeschäft angetrieben. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken