JP Morgan Chase & Co.

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

08:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 24,24 auf 24,65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Insgesamt sei er für die Aktie des Supermarktbetreibers nach wie vor weniger optimistisch als der Markt allgemein, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dafür nennt er zehn Gründe, die sich zu großen Teilen auf die Geschäftsentwicklung in den USA beziehen./rob/ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 18:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:15 / BST

