Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

Marktkap. 31,14 Mrd. EUR

KGV 16,60 Div. Rendite 3,72%
WKN A2ANT0

ISIN NL0011794037

Symbol AHODF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 24,24 auf 24,65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Insgesamt sei er für die Aktie des Supermarktbetreibers nach wie vor weniger optimistisch als der Markt allgemein, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dafür nennt er zehn Gründe, die sich zu großen Teilen auf die Geschäftsentwicklung in den USA beziehen./rob/ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 18:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

08:26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 Ahold Delhaize (Ahold) Hold Jefferies & Company Inc.
06.08.25 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
06.08.25 Ahold Delhaize (Ahold) Sell UBS AG
06.08.25 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

