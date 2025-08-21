DAX 24.293 +0,1%ESt50 5.462 -0,2%Top 10 Crypto 16,15 +3,0%Dow 44.786 -0,3%Nas 21.100 -0,3%Bitcoin 97.411 +0,7%Euro 1,1593 -0,1%Öl 67,79 +0,2%Gold 3.326 -0,4%
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Devisen im Blick: Euro etwas schwächer
Apple-Aktie im Visier: Streit um die Technologie hinter Apple Pay könnte brisant werden
Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

35,49 EUR -0,08 EUR -0,22 %
STU
35,60 EUR +0,34 EUR +0,96 %
GVIE
Marktkap. 31,71 Mrd. EUR

KGV 16,60 Div. Rendite 3,72%
WKN A2ANT0

ISIN NL0011794037

Symbol AHODF

JP Morgan Chase & Co.

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

08:01 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,65 Euro belassen. Analyst Borja Olcese zog nach den vom US-Einzelhandelskonzern Walmart vorgelegten Quartalszahlen Rückschlüsse auf die belgisch-niederländische Supermarktkette. Er verwies laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass Strategie, Umsetzung von Managementzielen, Prioritäten und der Mix der beiden Lebensmittelhändler nur schwer vergleichbar seien./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 18:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 18:48 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
24,65 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
35,60 €		 Abst. Kursziel*:
-30,76%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
35,49 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-30,54%
Analyst Name:
Borja Olcese 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

