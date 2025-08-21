Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 31,71 Mrd. EURKGV 16,60 Div. Rendite 3,72%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,65 Euro belassen. Analyst Borja Olcese zog nach den vom US-Einzelhandelskonzern Walmart vorgelegten Quartalszahlen Rückschlüsse auf die belgisch-niederländische Supermarktkette. Er verwies laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass Strategie, Umsetzung von Managementzielen, Prioritäten und der Mix der beiden Lebensmittelhändler nur schwer vergleichbar seien./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 18:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 18:48 / BST
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
24,65 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
35,60 €
|Abst. Kursziel*:
-30,76%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
35,49 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-30,54%
|
Analyst Name:
Borja Olcese
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|08:01
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Sell
|UBS AG
|08:01
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Sell
|UBS AG
