Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

34,42 EUR +0,08 EUR +0,23 %
STU
34,48 EUR -0,06 EUR -0,17 %
GVIE
Marktkap. 30,9 Mrd. EUR

KGV 16,60 Div. Rendite 3,72%
WKN A2ANT0

ISIN NL0011794037

Symbol AHODF

JP Morgan Chase & Co.

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

17:11 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Ahold Delhaize (Ahold)
34,42 EUR 0,08 EUR 0,23%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,65 Euro belassen. Die überraschend guten Quartalszahlen und der angehobene Ausblick von US-Konkurrent Kroger ließen keine klaren Rückschlüsse für den niederländischen Supermarktbetreiber zu, schrieb Borja Olcese in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Denn der Umsatzdynamik von Kroger und den sich verbessernden Bruttomargentrends von Kroger und Walmart stehe ein Margenrückschlag bei Ahold Delhaize gegenüber. Seine Prognosen für das Unternehmen lägen weiterhin klar unter dessen Zielsetzungen sowie den Konsensschätzungen./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 14:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 14:49 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
24,65 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
34,48 €		 Abst. Kursziel*:
-28,51%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
34,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-28,38%
Analyst Name:
Borja Olcese 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

17:11 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.08.25 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.25 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 Ahold Delhaize (Ahold) Hold Jefferies & Company Inc.
06.08.25 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

