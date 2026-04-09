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Symbol AAPL

Jefferies & Company Inc.

Apple Hold

14:41 Uhr
Apple Hold
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 286,54 auf 294,91 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit dem März-Quartal dürfte Apple die Erwartungen verfehlen, so die Einschätzung von Edison Lee am Freitag. Längerfristig ist Lee aber nicht pessimistisch./ajx/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 07:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 07:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andrey Bayda / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Hold

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 294,91
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 260,49		 Abst. Kursziel*:
13,21%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 259,91		 Abst. Kursziel aktuell:
13,47%
Analyst Name:
Edison Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 300,49

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

14:41 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
07.04.26 Apple Neutral UBS AG
09.03.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 Apple Neutral UBS AG
03.03.26 Apple Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

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