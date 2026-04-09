Apple Aktie
Marktkap. 3,25 Bio. EURKGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 286,54 auf 294,91 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit dem März-Quartal dürfte Apple die Erwartungen verfehlen, so die Einschätzung von Edison Lee am Freitag. Längerfristig ist Lee aber nicht pessimistisch./ajx/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 07:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 07:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andrey Bayda / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Apple Hold
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 294,91
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 260,49
|Abst. Kursziel*:
13,21%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
$ 259,91
|Abst. Kursziel aktuell:
13,47%
|
Analyst Name:
Edison Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 300,49
*zum Zeitpunkt der Analyse
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