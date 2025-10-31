DAX 24.400 +0,1%ESt50 5.815 +0,5%MSCI World 4.420 +0,1%Top 10 Crypto 14,06 +3,3%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 89.309 +2,0%Euro 1,1612 +0,2%Öl 62,54 -0,2%Gold 4.235 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX zurückhaltend -- Asiens Märkte etwas höher -- Merck wächst stärker als erwartet -- RENK auf Wachstumskurs -- Siemens, NEL, VW, Deutsche Telekom im Fokus
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Siemens-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight Siemens-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Assicurazioni Generali Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
34,12 EUR +0,17 EUR +0,50 %
STU
34,42 EUR +0,54 EUR +1,59 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 50,91 Mrd. EUR

KGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850312

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0000062072

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ARZGF

JP Morgan Chase & Co.

Assicurazioni Generali Overweight

09:16 Uhr
Assicurazioni Generali Overweight
Aktie in diesem Artikel
Assicurazioni Generali S.p.A.
34,12 EUR 0,17 EUR 0,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Der italienische Versicherer habe solide abgeschnitten, schrieb Farooq Hanif am Donnerstag. Dies gelte insbesondere angesichts der Entscheidung des Managements, die Rückstellungen für Schaden- und Unfallversicherungen im dritten Quartal und damit in einer Phase ohne größere Naturkatastrophen zu erhöhen./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Overweight

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
34,16 €		 Abst. Kursziel*:
14,17%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
34,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,30%
Analyst Name:
Farooq Hanif 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

09:31 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
09:16 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.25 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.

dpa-afx Allianz-Rivale Generali-Aktie steigt: Gewinnsprung dank weniger Naturkatastrophen Generali-Aktie steigt: Gewinnsprung dank weniger Naturkatastrophen
finanzen.net Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Assicurazioni Generali-Aktie
finanzen.net Assicurazioni Generali-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
dpa-afx ROUNDUP/Unwetter in Italien: Deutsche Urlauberin vermisst
dpa-afx Unwetter in Italien: Viele Straßen überschwemmt
dpa-afx Aktien im Blick - Ratingagenturen sehen Renditen sinken: Munich Re rechnet trotz Preiskampf mit Geschäftschancen
TraderFox Stocks in Action: Diese 5 Aktien und diese Trends sollten Trader auf der Watchlist haben!
TraderFox Die Top 5 europäischen Dividendenstars der letzten fünf Jahre
finanzen.net August 2025: So schätzen Experten die Assicurazioni Generali-Aktie ein
EN, Generali 13.11.2025 - 07:00
EN, Generali 12.11.2025 - 11:17
EN, Generali 10.11.2025 - 06:20
EN, Generali 06.11.2025 - 06:41
EN, Generali 04.11.2025 - 05:32
EN, Generali 28.10.2025 - 05:52
EN, Generali 27.10.2025 - 05:30
EN, Generali 20.10.2025 - 05:25
RSS Feed
Assicurazioni Generali S.p.A. zu myNews hinzufügen