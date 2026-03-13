Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

AstraZeneca Buy

08:51 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 17000 Pence auf "Buy" belassen. Die Ziele für den operativen Cashflow des Pharmakonzerns stützten den Konsens für die Profitabilität im Jahr 2028, schrieb Luisa Hector am Freitagabend. Für das laufende Jahr rechnet sie mit weiteren Kurstreibern./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 17:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com