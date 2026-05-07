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Jefferies & Company Inc.

AUMOVIO Hold

14:06 Uhr
AUMOVIO Hold
Aktie in diesem Artikel
AUMOVIO
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio auf "Hold" mit einem Kursziel von 43,20 Euro belassen. Die Zahlen zum ersten Quartal seien solide ausgefallen, weshalb sie den daraus resultierenden deutlichen Kursrückgang für ungerechtfertigt halte, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Montag vorliegenden Studie. Dessen ungeachtet stehe der Autozulieferer bei Umsatz und Gewinn vor zahlreichen Herausforderungen. Insofern halte sie die Konsensprognosen und die mittelfristigen Ziele des Unternehmens weiterhin für ehrgeizig./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2026 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE

Zusammenfassung: AUMOVIO Hold

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
43,20 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
36,05 €		 Abst. Kursziel*:
19,83%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
36,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,50%
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUMOVIO

14:06 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
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08.05.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
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07.05.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-AFR: AUMOVIO SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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