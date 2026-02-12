DAX 24.853 +0,0%ESt50 6.011 -0,4%MSCI World 4.506 -0,2%Top 10 Crypto 8,4885 +2,0%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 55.918 +0,3%Euro 1,1859 -0,1%Öl 67,40 -0,2%Gold 4.983 +1,2%
AUTO1 Aktie

Marktkap. 4,79 Mrd. EUR

KGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88

ISIN DE000A2LQ884

Symbol ATOGF

JP Morgan Chase & Co.

AUTO1 Overweight

08:01 Uhr
AUTO1 Overweight
AUTO1
19,24 EUR -0,08 EUR -0,41%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel ging in seinem am Freitag veröffentlichten Kommentar auf die hartnäckigen KI-Sorgen in der europäischen Internetbranche ein. Das Anlegerinteresse an Auto1 bleibe trotz Kursschwäche hoch. Zuletzt seien die Aktien des Gebrauchtwagenhändlers unglücklicherweise in den Abwärtsstrudel durch enorme Leerverkäufe in zwei Sektoren geraten - bei den Internet-Portalbetreibern und bei den Auto-Baskets. Zudem gingen die Bären von möglicherweise sinkenden Neuwagenpreisen aus, was auch die Ergebnisse von Auto1 drücken könnte. Hier sieht Diebel - wie beim ungünstigen Wetter für Autokäufe - eher temporäre Belastung. Und gegen KI-Konkurrenz schirme Auto1 schon die reale Größe ab. Immerhin bewege man 800.000 Autos jährlich und bereite 100.000 Fahrzeuge selbst auf./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Overweight

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
19,15 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
19,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,51 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

