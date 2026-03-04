DAX 24.277 +0,3%ESt50 5.897 +0,5%MSCI World 4.496 +0,2%Top 10 Crypto 9,4975 +3,6%Nas 22.807 +1,3%Bitcoin 62.563 +0,2%Euro 1,1624 -0,1%Öl 82,74 +0,2%Gold 5.154 +0,3%
Bayer Aktie

37,27 EUR -0,61 EUR -1,60 %
STU
Marktkap. 37,64 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN
WKN BAY001

ISIN
ISIN DE000BAY0017

Symbol
Symbol BAYZF

Goldman Sachs Group Inc.

Bayer Buy

09:46 Uhr
Bayer Buy
Bayer
37,27 EUR -0,61 EUR -1,60%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 54,50 auf 54,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der angestrebte Glyphosat-Vergleich und die ausstehende Entscheidung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall stünden im Rampenlicht, schrieb James Quigley am Donnerstag im Nachgang des Geschäftsberichts. Neue Pharmaprodukte trieben das langfristige Wachstum an./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Buy

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
36,69 €		 Abst. Kursziel*:
47,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
37,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,91%
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

09:46 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:36 Bayer Overweight Barclays Capital
08:11 Bayer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.03.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

