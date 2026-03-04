Goldman Sachs Group Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 54,50 auf 54,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der angestrebte Glyphosat-Vergleich und die ausstehende Entscheidung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall stünden im Rampenlicht, schrieb James Quigley am Donnerstag im Nachgang des Geschäftsberichts. Neue Pharmaprodukte trieben das langfristige Wachstum an./ag/mis

