Bayer Aktie
Marktkap. 37,64 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 54,50 auf 54,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der angestrebte Glyphosat-Vergleich und die ausstehende Entscheidung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall stünden im Rampenlicht, schrieb James Quigley am Donnerstag im Nachgang des Geschäftsberichts. Neue Pharmaprodukte trieben das langfristige Wachstum an./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock
Zusammenfassung: Bayer Buy
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
54,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
36,69 €
|Abst. Kursziel*:
47,18%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
37,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,91%
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bayer
|09:46
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:36
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|08:11
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:46
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:36
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|08:11
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:46
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:36
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|31.10.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|21.08.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.08.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|28.06.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|08:11
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|17.02.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.