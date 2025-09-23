Befesa Aktie
Marktkap. 1,11 Mrd. EURKGV 16,34 Div. Rendite 3,08%
WKN A2H5Z1
ISIN LU1704650164
Symbol BFSAF
Befesa Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Es sei wahrscheinlicher, dass der Industrierecycler in der unteren Hälfte der operativen Ergebniszielspanne für das Gesamtjahr lande, schrieb Lasse Stueben nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag. Dies sei aber nach dem schwachen Jahresstart bereits Konsens./ag/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Befesa
Zusammenfassung: Befesa Buy
|Unternehmen:
Befesa
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
28,26 €
|Abst. Kursziel*:
20,31%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
28,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,91%
|
Analyst Name:
Lasse Stueben
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,48 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Befesa
|09:16
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.09.25
|Befesa Buy
|UBS AG
|28.08.25
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|Befesa Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
