Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen freundlich -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- Goldpreis, BYD, Disney im Fokus
Top News
Micron Technology-Aktie freundlich: Kräftiger Gewinnsprung aufs Parkett gelegt
Micron Technology überzeugt mit Rekordjahr - HBM-Speicher sind eine 100 Mrd. USD-Chance bis 2030 Micron Technology überzeugt mit Rekordjahr - HBM-Speicher sind eine 100 Mrd. USD-Chance bis 2030
Befesa Aktie

Befesa Aktien-Sparplan
28,12 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
28,26 EUR +0,44 EUR +1,58 %
GVIE
Marktkap. 1,11 Mrd. EUR

KGV 16,34 Div. Rendite 3,08%
WKN A2H5Z1

ISIN LU1704650164

Symbol BFSAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Befesa Buy

09:16 Uhr
Befesa Buy
Befesa
28,12 EUR 0,00 EUR 0,00%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Es sei wahrscheinlicher, dass der Industrierecycler in der unteren Hälfte der operativen Ergebniszielspanne für das Gesamtjahr lande, schrieb Lasse Stueben nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag. Dies sei aber nach dem schwachen Jahresstart bereits Konsens./ag/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Befesa Buy

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,26 €		 Abst. Kursziel*:
20,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
28,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,91%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,48 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Befesa

09:16 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.09.25 Befesa Buy UBS AG
28.08.25 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.25 Befesa Hold Deutsche Bank AG
31.07.25 Befesa Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen

