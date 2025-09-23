Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Es sei wahrscheinlicher, dass der Industrierecycler in der unteren Hälfte der operativen Ergebniszielspanne für das Gesamtjahr lande, schrieb Lasse Stueben nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag. Dies sei aber nach dem schwachen Jahresstart bereits Konsens./ag/mne

