DAX 24.532 +0,5%ESt50 5.991 +0,1%MSCI World 4.634 +0,0%Top 10 Crypto 9,8080 +1,0%Nas 24.404 -0,3%Bitcoin 64.786 +0,6%Euro 1,1760 -0,2%Öl 95,10 +1,4%Gold 4.789 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Infineon 623100 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 ITM Power A0B57L
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen - 25.000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen in grün -- Apple-CEO gibt das Ruder ab -- Blackberry, NVIDIA, Amazon, Siemens Energy, Tesla, DroneShield im Fokus
Top News
Blackberry-Aktie springt an: Kooperation mit NVIDIA im Bereich sicherer KI-Systeme ausgebaut Blackberry-Aktie springt an: Kooperation mit NVIDIA im Bereich sicherer KI-Systeme ausgebaut
Ausblick: Philip Morris präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Philip Morris präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BMW Aktie

Kaufen
Verkaufen
BMW Aktien-Sparplan
83,54 EUR +0,10 EUR +0,12 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 50,96 Mrd. EUR

KGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 519000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005190003

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAMXF

Goldman Sachs Group Inc.

BMW Buy

08:51 Uhr
BMW Buy
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
83,54 EUR 0,10 EUR 0,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BMW von 105 auf 107 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Frenes passte seine Schätzungen vor dem Quartalsbericht am 6. Mai an die jüngsten Signale der Münchner an. Er rechnet nun mit einem bereinigten Konzern-Ebit von 2,03 Milliarden Euro, wie er am Dienstag schrieb. Damit sieht er sich klar unter dem Konsens von 2,22 Milliarden Euro. Insgesamt sieht er BMW in einem Übergangsjahr mit dem Europa-Geschäft als Lichtblick./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 05:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Buy

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
107,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
83,70 €		 Abst. Kursziel*:
27,84%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
83,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,08%
Analyst Name:
Christian Frenes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

08:51 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.04.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
15.04.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
15.04.26 BMW Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu BMW AG

finanzen.net Lukrativer BMW-Einstieg? DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor 3 Jahren eingebracht DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net BMW Aktie News: BMW verzeichnet am Dienstagvormittag kaum Ausschläge
finanzen.net BMW Aktie News: BMW am Montagnachmittag mit Abschlägen
finanzen.net BMW Aktie News: BMW am Montagmittag schwächer
dpa-afx Gehälter der DAX-Chefs: SAP-CEO ist Spitzenreiter, Rheinmetall-Chef mit stärkstem Gehaltswachstum
finanzen.net Freundlicher Handel: DAX zum Handelsende fester
finanzen.net LUS-DAX aktuell: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im LUS-DAX
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 klettert zum Ende des Freitagshandels
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone
Korea Times BMW Korea’s 3 Series enjoys solid popularity
Business Times BMW car sales drop on weakness in China, US
Zacks PTC's Codebeamer Gains Traction on BMW Group Digital Push
Deutsche Welle German court rejects climate case against BMW, Mercedes
Deutsche Welle German court rejects climate case against BMW, Mercedes
Financial Times China’s BYD takes on Porsche and BMW with 5-minute ‘flash charging’
Business Times BMW expects 2026 earnings to decline as tariffs bite
RTE.ie BMW expects 2026 earnings decline as tariffs bite
RSS Feed
BMW AG zu myNews hinzufügen