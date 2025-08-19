Boeing Aktie
Marktkap. 151,03 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Chloe Lemarie erwähnte in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung zu der Rüstungs- und Flugzeugindustrie, dass der US-Flugzeugbauer Boeing in seinem Werk in Charleston offenbar die Produktion des 787-Großraumjets ausbaue. Safran sei als Zulieferer an diesem Jet besonders umfangreich beteiligt. Für Rolls-Royce sprach sie von eher gemischten Auswirkungen und für Airbus befürchtet sie mehr Konkurrenz für den A350./tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 02:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 02:50 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Boeing Buy
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 275,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 225,00
|Abst. Kursziel*:
22,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 224,56
|Abst. Kursziel aktuell:
22,46%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 242,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
