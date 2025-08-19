DAX 24.349 -0,3%ESt50 5.480 -0,1%Top 10 Crypto 15,82 +2,1%Dow 44.922 +0,0%Nas 21.315 -1,5%Bitcoin 97.651 +0,8%Euro 1,1646 +0,0%Öl 66,19 +0,4%Gold 3.326 +0,3%
Boeing Aktie

192,76 EUR -0,36 EUR -0,19 %
STU
224,56 USD -7,91 USD -3,40 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 151,03 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 850471

ISIN US0970231058

Symbol BA

Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
192,76 EUR -0,36 EUR -0,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Chloe Lemarie erwähnte in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung zu der Rüstungs- und Flugzeugindustrie, dass der US-Flugzeugbauer Boeing in seinem Werk in Charleston offenbar die Produktion des 787-Großraumjets ausbaue. Safran sei als Zulieferer an diesem Jet besonders umfangreich beteiligt. Für Rolls-Royce sprach sie von eher gemischten Auswirkungen und für Airbus befürchtet sie mehr Konkurrenz für den A350./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 02:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 02:50 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Boeing Co.
Jefferies & Company Inc.
$ 275,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 225,00		 Abst. Kursziel*:
22,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 224,56		 Abst. Kursziel aktuell:
22,46%
Analyst Name:
Chloe Lemarie
-		 Ø Kursziel:
$ 242,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

11:41 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.25 Boeing Buy UBS AG
12.08.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
05.08.25 Boeing Kaufen DZ BANK
30.07.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

