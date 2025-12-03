Boeing Aktie
Marktkap. 133,83 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach aktuellen Auslieferungsstatistiken auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Im November seien von dem Flugzeugbauer wohl 42 Jets ausgeliefert worden, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies stehe im Verhältnis zu 53 im Oktober und 55 im September./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 15:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 15:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Buy
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 255,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 202,54
|Abst. Kursziel*:
25,90%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 202,50
|Abst. Kursziel aktuell:
25,93%
|
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 257,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Boeing Co.
|03.12.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|24.11.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|17.11.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|24.11.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|17.11.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|24.11.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|17.11.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.01.23
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|22.12.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|03.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|02.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|19.10.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital