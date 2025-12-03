Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach aktuellen Auslieferungsstatistiken auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Im November seien von dem Flugzeugbauer wohl 42 Jets ausgeliefert worden, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies stehe im Verhältnis zu 53 im Oktober und 55 im September./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 15:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 15:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com