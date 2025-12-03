DAX 23.694 -0,1%ESt50 5.695 +0,2%MSCI World 4.408 +0,1%Top 10 Crypto 12,21 -2,3%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 79.904 -0,5%Euro 1,1662 -0,1%Öl 63,07 +0,5%Gold 4.191 -0,3%
Boeing Aktie

Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

08:01 Uhr
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach aktuellen Auslieferungsstatistiken auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Im November seien von dem Flugzeugbauer wohl 42 Jets ausgeliefert worden, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies stehe im Verhältnis zu 53 im Oktober und 55 im September./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 15:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 15:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 255,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 202,54		 Abst. Kursziel*:
25,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 202,50		 Abst. Kursziel aktuell:
25,93%
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 257,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

03.12.25 Boeing Outperform Bernstein Research
25.11.25 Boeing Buy UBS AG
24.11.25 Boeing Outperform Bernstein Research
17.11.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

