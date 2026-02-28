DAX 24.694 -2,3%ESt50 5.995 -2,3%MSCI World 4.530 -0,6%Top 10 Crypto 8,5905 +1,1%Nas 22.668 -0,9%Bitcoin 56.383 +0,9%Euro 1,1704 -0,6%Öl 79,42 +9,5%Gold 5.392 +2,2%
Heute im Fokus
Eskalation im Nahen Osten: DAX tiefrot unter 25.000 -- Trump Media: Heftiger Verlust -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Palantir, Lufthansa, TUI, Öl, Gold im Fokus
Top News
Februar tiefroter Krypto-Monat: Das hat Bitcoin, Ethereum & Co. belastet - Die weiteren Aussichten Februar tiefroter Krypto-Monat: Das hat Bitcoin, Ethereum & Co. belastet - Die weiteren Aussichten
RWE-Aktie unverändert: Konzernchef Krebber ist skeptisch wegen Mini-Atomkraftwerken RWE-Aktie unverändert: Konzernchef Krebber ist skeptisch wegen Mini-Atomkraftwerken
Boeing Aktie

194,76 EUR +2,44 EUR +1,27 %
STU
228,37 USD -1,02 USD -0,44 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 152,64 Mrd. EUR

KGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471

ISIN US0970231058

Symbol BA

Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

12:41 Uhr
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
194,76 EUR 2,44 EUR 1,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das Flugzeugmodell F-47 sei auf gutem Weg für den Jungfernflug 2028, schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitagabend. US-Luftwaffengeneral Dale White habe die personellen Anstrengungen von Boeing in dieser Angelegenheit gelobt. Erste Montagearbeiten sollen demnach im September dieses Jahres beginnen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Buy

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 295,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 227,53		 Abst. Kursziel*:
29,65%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 228,37		 Abst. Kursziel aktuell:
29,18%
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 278,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

12:41 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
19.02.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
17.02.26 Boeing Outperform Bernstein Research
10.02.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
04.02.26 Boeing Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Boeing Co.

finanzen.net Experten-Meinungen Boeing-Aktie: Was Analysten von Boeing erwarten Boeing-Aktie: Was Analysten von Boeing erwarten
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing fällt am Abend
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain
finanzen.net Börse New York: Dow Jones zum Handelsstart stärker
finanzen.net Gute Stimmung in New York: Dow Jones schließt mit Gewinnen
finanzen.net Gewinne in New York: Dow Jones klettert
finanzen.net Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones mittags mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht zum Start Gewinne
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Boeing von vor 5 Jahren verdient
MotleyFool Battle Royale: Joby Aviation vs. Boeing. Only One Can Make You Rich.
Zacks Boeing vs. RTX: Which Defense Stock Offers Better Value in 2026?
Zacks Why Is Boeing (BA) Down 4.7% Since Last Earnings Report?
Zacks UAL Orders 300 GEnx Engines From GE Aerospace to Power Boeing 787s
MotleyFool Boeing and Lockheed's Space Joint Venture Is Falling Apart -- and Northrop Grumman Is the Reason
BBC Nasa boss says Boeing Starliner failure one of worst in its history
BBC Nasa boss says Boeing Starliner failure one of worst in its history
Benzinga Boeing Lands Massive Vietnam Jet Orders
