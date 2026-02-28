Boeing Aktie
Marktkap. 152,64 Mrd. EURKGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das Flugzeugmodell F-47 sei auf gutem Weg für den Jungfernflug 2028, schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitagabend. US-Luftwaffengeneral Dale White habe die personellen Anstrengungen von Boeing in dieser Angelegenheit gelobt. Erste Montagearbeiten sollen demnach im September dieses Jahres beginnen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Buy
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 295,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 227,53
|Abst. Kursziel*:
29,65%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 228,37
|Abst. Kursziel aktuell:
29,18%
|
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 278,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Boeing Co.
|12:41
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|12:41
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|12:41
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|03.01.23
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|22.12.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|03.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|02.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|19.10.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital