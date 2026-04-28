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Symbol BPAQF

Goldman Sachs Group Inc.

BP Buy

12:56 Uhr
BP Buy
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
6,69 EUR 0,07 EUR 1,09%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 650 auf 680 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energiekonzern habe im ersten Quartal bei starkem Handelsgeschäft sehr gut abgeschnitten, schrieb Michele della Vigna am Mittwoch nach dem Bericht vom Vortag./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:16 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Buy

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
6,80 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,74 £		 Abst. Kursziel*:
18,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michele della Vigna 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,69 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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