BP Aktie
Marktkap. 102,05 Mrd. EURKGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 650 auf 680 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energiekonzern habe im ersten Quartal bei starkem Handelsgeschäft sehr gut abgeschnitten, schrieb Michele della Vigna am Mittwoch nach dem Bericht vom Vortag./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:16 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Buy
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
6,80 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,74 £
|Abst. Kursziel*:
18,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michele della Vigna
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,69 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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