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Symbol KO

Barclays Capital

Coca-Cola Overweight

12:46 Uhr
Coca-Cola Overweight
Aktie in diesem Artikel
Coca-Cola Co.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Coca-Cola von 85 auf 89 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Lauren Liebermann sieht enormes Potenzial durch die Digitalisierung des Systems Coca-Cola - bestehend aus der Marke selbst und ihren Partnern für Abfüllung und Vertrieb./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 20:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: iTons / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Coca-Cola Overweight

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 89,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 81,55		 Abst. Kursziel*:
9,14%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 81,43		 Abst. Kursziel aktuell:
9,30%
Analyst Name:
Lauren Lieberman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 86,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

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