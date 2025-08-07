CTS Eventim Aktie
Marktkap. 9,48 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CTS Eventim von 119 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Olivier Calvet wertete in einer am Freitag vorliegenden Studie aktuelle Statistiken zur Live-Event-Branche im zweiten Quartal aus. Er senkte zwar etwas seine bereinigten operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) bis 2029, doch dies werde bei der Ermittlung des Kursziels überlagert von einem verringerten Bewertungsabschlag./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
120,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
99,60 €
|Abst. Kursziel*:
20,48%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
100,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,88%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
118,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CTS Eventim
|09:06
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|05.08.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|17.06.25
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
