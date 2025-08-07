DAX 24.137 -0,2%ESt50 5.331 +0,0%Top 10 Crypto 16,05 +1,4%Dow 43.969 -0,5%Nas 21.243 +0,4%Bitcoin 100.257 -0,4%Euro 1,1654 -0,1%Öl 66,34 -0,1%Gold 3.396 +0,0%
DAX stabil -- Asiens Börsen gespalten - Nikkei mit Kurssprung -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
Jungheinrich-Aktie in Rot: Weniger Marge bei leichtem Wachstum Jungheinrich-Aktie in Rot: Weniger Marge bei leichtem Wachstum
Bechtle-Aktie zieht zweistellig an: Umsatz klettert Bechtle-Aktie zieht zweistellig an: Umsatz klettert
CTS Eventim Aktie

100,10 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
Marktkap. 9,48 Mrd. EUR

KGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030

ISIN DE0005470306

Symbol CEVMF

UBS AG

CTS Eventim Buy

09:06 Uhr
CTS Eventim Buy
CTS Eventim
100,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CTS Eventim von 119 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Olivier Calvet wertete in einer am Freitag vorliegenden Studie aktuelle Statistiken zur Live-Event-Branche im zweiten Quartal aus. Er senkte zwar etwas seine bereinigten operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) bis 2029, doch dies werde bei der Ermittlung des Kursziels überlagert von einem verringerten Bewertungsabschlag./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
99,60 €		 Abst. Kursziel*:
20,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
100,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,88%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
118,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

