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WKN A2E4K4

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ISIN DE000A2E4K43

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Symbol DLVHF

JP Morgan Chase & Co.

Delivery Hero Overweight

09:26 Uhr
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
20,38 EUR 1,31 EUR 6,84%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Management des Essenslieferdienstes habe beruhigende Signale hinsichtlich der Entwicklung in den Schlüsselmärkten gegeben, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) der Jahre 2026 und 2027 um bis zu 11 Prozent./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 20:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
20,57 €		 Abst. Kursziel*:
36,12%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
20,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,39%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,12 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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30.04.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 Delivery Hero Outperform RBC Capital Markets
30.04.26 Delivery Hero Buy UBS AG
30.04.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
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