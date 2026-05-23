Delivery Hero Aktie
Marktkap. 10,2 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel ging am Freitagabend auf Berichte ein, wonach Uber eine Komplettübernahme des deutschen Essenslieferanten erwägt. Dies wäre für die Aktionäre das Sahnehäubchen, schrieb er angesichts der jüngsten Neubewertungsrally in der Hoffnung auf einen Portfolioumbau. Für Uber wurde der Deal strategisch Sinn machen - sowohl mit Blick auf die geografische Expansion als auch Synergiepotenzial. Diebel sieht jedoch auch regulatorische Hürden./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 22:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 22:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
33,81 €
|Abst. Kursziel*:
-17,18%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
36,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-22,44%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,96 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|08:01
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|08:01
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|08:01
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|01.06.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|14.02.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|07.01.19
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13.11.18
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|07.05.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG