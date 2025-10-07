DAX 24.455 +0,3%ESt50 5.631 +0,3%MSCI World 4.330 +0,0%Top 10 Crypto 17,00 -0,4%Nas 22.788 -0,7%Bitcoin 105.410 +1,1%Euro 1,1614 -0,4%Öl 66,00 +0,4%Gold 4.039 +1,4%
Deutsche Börse Aktie

227,70 EUR +2,00 EUR +0,89 %
STU
Marktkap. 41,42 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005

ISIN DE0005810055

Symbol DBOEF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Börse anlässlich der anstehenden Berichtssaison der europäischen Börsenbetreiber von 260 auf 245 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er bevorzuge aktuell die Aktien von Euronext und London Stock Exchange, schrieb Tom Mills in einer am Dienstag vorliegenden Vorschau. Euronext biete bei günstiger Bewertung viele Wachstumschancen und bei den Briten machte der Experte langfristiges Wertpotenzial aus./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:51 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
245,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
225,80 €		 Abst. Kursziel*:
8,50%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
227,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,60%
Analyst Name:
Tom Mills 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
269,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

08:01 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
21.08.25 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
29.07.25 Deutsche Börse Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.07.25 Deutsche Börse Hold Warburg Research
25.07.25 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagmittag gesucht
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: DAX beginnt Sitzung im Plus
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start nach
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag mit Abschlägen
EQS Group EQS-CMS: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 /
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart leichter
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Cointelegraph USDC issuer partners with Deutsche Börse for Europe stablecoin adoption
Benzinga CRCL Surges As Circle To Cooperate With Deutsche Börse On Stablecoin Adoption In Europe
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
Cointelegraph Deutsche Börse subsidiary launches off-exchange settlement for institutions
