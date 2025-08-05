Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 154,07 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
Deutsche Telekom Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 37,20 Euro belassen. Paul Sidney schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion, die Geschäftskennziffern am deutschen Heimatmarkt enttäuschten. Die leichte Anhebung der Jahresziele sei "mechanisch" wegen des US-Geschäfts, zu dem es bereits den Bericht gegeben habe. Die Telekom bleibe auf Kurs, ihre mittelfristigen Ziele zu erreichen./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
37,20 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
30,23 €
|Abst. Kursziel*:
23,06%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
29,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,04%
|
Analyst Name:
Paul Sidney
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,01 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|13:46
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:46
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|12:21
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|10:51
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
