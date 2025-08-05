DAX 24.224 +1,3%ESt50 5.338 +1,4%Top 10 Crypto 15,91 +3,3%Dow 43.911 -0,6%Nas 21.259 +0,4%Bitcoin 100.263 +1,7%Euro 1,1633 -0,2%Öl 66,62 -0,5%Gold 3.385 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Apple 865985 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street höher -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag
NVIDIA-Aktie im Fokus: Analyst sieht im KI-Riesen das größte Risiko für den Aktienmarkt NVIDIA-Aktie im Fokus: Analyst sieht im KI-Riesen das größte Risiko für den Aktienmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Telekom Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
29,75 EUR -1,46 EUR -4,68 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 154,07 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 555750

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005557508

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DTEGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Deutsche Telekom Buy

13:46 Uhr
Deutsche Telekom Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
29,75 EUR -1,46 EUR -4,68%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 37,20 Euro belassen. Paul Sidney schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion, die Geschäftskennziffern am deutschen Heimatmarkt enttäuschten. Die leichte Anhebung der Jahresziele sei "mechanisch" wegen des US-Geschäfts, zu dem es bereits den Bericht gegeben habe. Die Telekom bleibe auf Kurs, ihre mittelfristigen Ziele zu erreichen./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
37,20 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
30,23 €		 Abst. Kursziel*:
23,06%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
29,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,04%
Analyst Name:
Paul Sidney 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,01 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

13:46 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:46 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
12:21 Deutsche Telekom Buy UBS AG
10:51 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

finanzen.net Wachstumskurs Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch kräftig: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch kräftig: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an
finanzen.net Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste
dpa-afx ROUNDUP 2: Telekom macht mehr Gewinn - Schwächen außerhalb USA belasten Aktie
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: DAX am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Handel in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Donnerstagnachmittag steigen
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 steigt nachmittags
finanzen.net Handel in Europa: nachmittags Pluszeichen im Euro STOXX 50
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: TecDAX nachmittags freundlich
finanzen.net Deutsche Telekom-Aktie mit Chartsignal Turtle Trading Strategie 2 short
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Telekom AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Telekom AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Zacks Should Value Investors Buy Deutsche Telekom (DTEGY) Stock?
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
Benzinga Benzinga Bulls And Bears: T-Mobile, LendingTree, Molina Healthcare — And Trade Deal Optimism Boosts Markets
MotleyFool Why T-Mobile US Stock Rose on Thursday
MotleyFool T-Mobile US Raises Guidance on Record Q2
RSS Feed
Deutsche Telekom AG zu myNews hinzufügen