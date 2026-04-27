NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen um 8 Prozent übertroffen, schrieb Alex Irving am Donnerstagmorgen zum Bericht des erstes Quartals. Angetrieben worden sei dies vom Express-Geschäft. Der Ausblick sei beibehalten worden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:56 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
47,57 €
|Abst. Kursziel*:
-7,50%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
49,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,53%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|12:06
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|11:36
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|10:11
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:31
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
