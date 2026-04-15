DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Marktkap. 54,59 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DHL Group von 51 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset stockte am Mittwoch seine Schätzungen für 2026 etwas auf und kappte sie für 2027./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 22:59 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
47,91 €		 Abst. Kursziel*:
4,36%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
48,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,18%
Analyst Name:
Patrick Creuset 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

