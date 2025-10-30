Jefferies & Company Inc.

Drägerwerk Hold

16:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Drägerwerk von 67 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Medizin- und Sicherheitstechnik-Unternehmen habe ein starkes Zahlenwerk für das dritte Quartal abgeliefert und die Jahresziele erhöht, lobte Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Profitabilitätsprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 nach oben./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:02 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:02 / ET

