Drägerwerk Aktie

Marktkap. 1,24 Mrd. EUR

KGV 7,01 Div. Rendite 4,37%
WKN 555063

ISIN DE0005550636

Symbol DRWKF

Jefferies & Company Inc.

Drägerwerk Hold

16:36 Uhr
Drägerwerk Hold
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
72,70 EUR -1,50 EUR -2,02%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Drägerwerk von 67 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Medizin- und Sicherheitstechnik-Unternehmen habe ein starkes Zahlenwerk für das dritte Quartal abgeliefert und die Jahresziele erhöht, lobte Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Profitabilitätsprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 nach oben./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:02 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:02 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

