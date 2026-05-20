JP Morgan Chase & Co.

easyJet Underweight

11:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 340 Pence auf "Underweight" belassen. An den Aussichten für das Sommer-Geschäft habe sich seit dem Update Mitte April kaum etwas geändert, schrieb Harry Gowers am Donnerstag nach erwartungsgemäßen Ergebnissen für das zweite Geschäftsquartal./rob/ag/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 07:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 07:59 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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