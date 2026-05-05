DAX 24.402 +1,7%ESt50 5.870 +1,8%MSCI World 4.683 +0,1%Top 10 Crypto 10,60 +1,9%Nas 25.326 +1,0%Bitcoin 69.430 +0,5%Euro 1,1733 +0,3%Öl 108,3 -1,8%Gold 4.665 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NEL ASA A0B733 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker erwartet -- Chinas Börsen im Plus -- Neue Rekorde in Südkorea -- HENSOLDT: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen -- AMD, Lucid, Strategy, Super Micro im Fokus
Top News
Bayer Aktie steigt: Übernahme stärkt Pipeline für potenzielle Augenmedikamente Bayer Aktie steigt: Übernahme stärkt Pipeline für potenzielle Augenmedikamente
AIXTRON-Aktie im Fokus: Berenberg stuft auf "Hold" herab und erhöht Kursziel AIXTRON-Aktie im Fokus: Berenberg stuft auf "Hold" herab und erhöht Kursziel
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
34,80 EUR +0,17 EUR +0,49 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 10,86 Mrd. EUR

KGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 578580

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005785802

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FMCQF

JP Morgan Chase & Co.

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

08:01 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
34,80 EUR 0,17 EUR 0,49%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Die Anleger dürften durch die Telefonkonferenz nach dem Quartalsbericht nicht gerade beruhigt worden sein, schrieb David Adlington am Dienstagabend. In den Kernbereichen des Interesses - Behandlungsvolumina, Kosteninflation und US-Gesundheitsreform Affordable Care Act (ACA) - hätten sich Risiken bestätigt. Signale für sinkende Schulden dürften nicht reichen, Anleger anzulocken. Sie dürften das eher als Vorläufer weiterer Platzierungen der Mutter Fresenius sehen. /rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 23:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
37,40 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
34,69 €		 Abst. Kursziel*:
7,81%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
34,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,47%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

08:01 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight Barclays Capital
05.05.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.05.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

finanzen.net Jahresziele bekräftigt Fresenius Medical Care-Aktie im Minus: FMC bekräftigt Ausblick für Gesamtjahr 2026 Fresenius Medical Care-Aktie im Minus: FMC bekräftigt Ausblick für Gesamtjahr 2026
finanzen.net XETRA-Handel: DAX zum Handelsende stärker
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich zu
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: FMC beenden mit neuem Tief vorübergehende Erholung
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Nachmittag tiefrot
Dow Jones KORREKTUR: FMC bekräftigt Ausblick für Gesamtjahr 2026
dpa-afx ROUNDUP 2: Dialysekonzern FMC startet verhalten in das Jahr - Aktie verliert
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags in der Gewinnzone
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
Benzinga FMC Analysts Boost Their Forecasts Following Better-Than-Expected Q2 Results
Zacks Is FMC Technologies (FTI) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
MotleyFool FMC (FMC) Q1 2026 Earnings Call Transcript
Zacks FMC Q1 Earnings Beat Estimates on Volume Gains and FX Tailwind
Zacks FMC Technologies (FTI) Q1 Earnings Surpass Estimates
Zacks FMC (FMC) Reports Q1 Loss, Beats Revenue Estimates
RSS Feed
Fresenius Medical Care (FMC) St. zu myNews hinzufügen