JP Morgan Chase & Co.

GEA Underweight

09:31 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 58,20 Euro belassen. Operativ habe der Anlagenbauer im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion auf die Quartalszahlen. Das Verhältnis von Aufträgen zu Umsatz sei gut, trotzdem sei der freie Barmittelfluss schwach./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:07 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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