GEA Aktie
Marktkap. 9,65 Mrd. EURKGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 58,20 Euro belassen. Operativ habe der Anlagenbauer im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion auf die Quartalszahlen. Das Verhältnis von Aufträgen zu Umsatz sei gut, trotzdem sei der freie Barmittelfluss schwach./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:07 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA
Zusammenfassung: GEA Underweight
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
58,20 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
56,30 €
|Abst. Kursziel*:
3,37%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
56,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,19%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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