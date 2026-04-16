GSK Aktie
Marktkap. 98,25 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Seine Umsatzprognose liege leicht unter der Konsensschätzung, schrieb Zain Ebrahim in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Ergebniskennziffern des Pharmakonzerns rechnet er mit etwas mehr Gewinn als der Markt./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 08:30 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: GSK Underweight
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
17,00 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
24,52 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Zain Ebrahim
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,14 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|12:26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.04.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|24.03.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|GSK Neutral
|UBS AG