JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

12:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Seine Umsatzprognose liege leicht unter der Konsensschätzung, schrieb Zain Ebrahim in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Ergebniskennziffern des Pharmakonzerns rechnet er mit etwas mehr Gewinn als der Markt./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 08:30 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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