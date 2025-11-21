Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Hannover Rück Buy

14:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 312 Euro auf "Buy" belassen. Aktien europäischer Banken und Versicherer hätten in den vergangenen Jahren sowohl auf dem Kontinent als auch im weltweiten Vergleich sehr gut abgeschnitten, schrieb Michael Christodoulou am Freitagabend. Die Bewertungen seien inzwischen zurück auf dem Niveau von Ende 2021. Der Experte sieht allerdings weiteres Potenzial angesichts anhaltender, wenn auch langsamerer Gewinnsteigerungen und starker Solvabilitätsquoten, die hohe Dividenden versprächen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 17:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

