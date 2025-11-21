Hannover Rück Aktie
Marktkap. 30,7 Mrd. EURKGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 312 Euro auf "Buy" belassen. Aktien europäischer Banken und Versicherer hätten in den vergangenen Jahren sowohl auf dem Kontinent als auch im weltweiten Vergleich sehr gut abgeschnitten, schrieb Michael Christodoulou am Freitagabend. Die Bewertungen seien inzwischen zurück auf dem Niveau von Ende 2021. Der Experte sieht allerdings weiteres Potenzial angesichts anhaltender, wenn auch langsamerer Gewinnsteigerungen und starker Solvabilitätsquoten, die hohe Dividenden versprächen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 17:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
312,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
253,80 €
|Abst. Kursziel*:
22,93%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
254,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,55%
|
Analyst Name:
Michael Christodoulou
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
299,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hannover Rück
|14:01
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:01
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:01
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.05.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG