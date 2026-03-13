Hapag-Lloyd Aktie
Marktkap. 24,22 Mrd. EURKGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Symbol HLAGF
Hapag-Lloyd Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Reederei rechne 2026 mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) in der Spanne von 1,1 bis 3,1 Milliarden Euro, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Mittelwert davon liege ein ganzes Stück unter dem Analystenkonsens von 2,7 Milliarden Euro./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Sell
|Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
130,20 €
|Abst. Kursziel*:
-23,20%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
129,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-22,54%
|
Analyst Name:
Cristian Nedelcu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
99,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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