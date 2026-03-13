UBS AG

Hapag-Lloyd Sell

14:16 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Reederei rechne 2026 mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) in der Spanne von 1,1 bis 3,1 Milliarden Euro, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Mittelwert davon liege ein ganzes Stück unter dem Analystenkonsens von 2,7 Milliarden Euro./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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