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Marktkap. 24,22 Mrd. EUR

KGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
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WKN HLAG47

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ISIN DE000HLAG475

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Symbol HLAGF

UBS AG

Hapag-Lloyd Sell

14:16 Uhr
Hapag-Lloyd Sell
Aktie in diesem Artikel
Hapag-Lloyd AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Reederei rechne 2026 mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) in der Spanne von 1,1 bis 3,1 Milliarden Euro, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Mittelwert davon liege ein ganzes Stück unter dem Analystenkonsens von 2,7 Milliarden Euro./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Sell

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
130,20 €		 Abst. Kursziel*:
-23,20%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
129,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-22,54%
Analyst Name:
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
99,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

14:16 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
13:31 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
13:11 Hapag-Lloyd Sell Goldman Sachs Group Inc.
25.03.26 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
12.03.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
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