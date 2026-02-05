DAX 24.986 +1,1%ESt50 6.051 +0,9%MSCI World 4.569 +0,9%Top 10 Crypto 8,8760 +0,4%Nas 23.244 +0,9%Bitcoin 58.123 -2,6%Euro 1,1910 +0,8%Öl 68,73 +0,9%Gold 5.069 +2,2%
Hapag-Lloyd Aktie

Marktkap. 21,06 Mrd. EUR

KGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN HLAG47

ISIN DE000HLAG475

Symbol HLAGF

JP Morgan Chase & Co.

Hapag-Lloyd Underweight

16:06 Uhr
Hapag-Lloyd Underweight
Hapag-Lloyd AG
122,50 EUR 3,10 EUR 2,60%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Eckdaten für 2025 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen der Reederei habe deutlich über der mittleren Markterwartung gelegen, schrieb Alexia Dogani in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe das Unternehmen im Schlussquartal 2025 - anders als Konkurrenten - auch einen Gewinn vor Zinsen und Steuern erzielt. Dabei habe allerdings in nicht näher bezifferter positiver Einmaleffekt eine Rolle gespielt./mis/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Underweight

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
121,60 €		 Abst. Kursziel*:
-46,55%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
122,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-46,94%
Analyst Name:
Alexia Dogani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

