Henkel vz. Aktie
Marktkap. 27,46 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel nach Halbjahreszahlen von 79,00 auf 80,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Fulvio Cazzol erwähnte in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass das Absatzwachstum im zweiten Halbjahr wohl zurückkehren werde. Der Volumenrückgang im Konsumgeschäft lasse tendenziell nach. Er hob seine Gewinnschätzung je Aktie für das laufende Jahr um ein Prozent an./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 16:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA
Zusammenfassung: Henkel vz. Hold
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
80,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
69,36 €
|Abst. Kursziel*:
16,06%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
69,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,53%
|
Analyst Name:
Fulvio Cazzol
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,84 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|11:56
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|11:56
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|07.08.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|07.08.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|15.07.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|26.06.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.24
|Henkel vz. Underperform
|Bernstein Research
|13.05.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:56
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG