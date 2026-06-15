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Symbol HOCFF

Bernstein Research

HOCHTIEF Market-Perform

08:11 Uhr
HOCHTIEF Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
HOCHTIEF AG
494,80 EUR 0,20 EUR 0,04%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hochtief mit einem Kursziel von 532,60 Euro auf "Market-Perform" belassen. Sinkende Einkaufsmanagerindizes in allen größeren Märkten belegten kurzfristig schwache Perspektiven für die Baubranche, schrieb Pujarini Ghosh am Montag. Gleichwohl sprächen Baugenehmigungen und Baubeginne für eine einsetzende, mit Blick auf die Regionen aber nicht gleichmäßige Erholung, besonders in Kontinentaleuropa./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 15:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HOCHTIEF Market-Perform

Unternehmen:
HOCHTIEF AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
532,60 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
494,60 €		 Abst. Kursziel*:
7,68%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
494,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,64%
Analyst Name:
Pujarini Ghosh 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
494,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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