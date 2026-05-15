Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 128,67 Mrd. EURKGV 19,78 Div. Rendite 2,98%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 19,20 Euro auf "Hold" belassen. Die Signale des britischen Regulierers OFGEM zum künftigen Regulierungs- und Investitionsrahmen für die Stromverteilungsnetze (ED3) seien beruhigend, schrieb Ahmed Farman am Donnerstag. Die den Konzernen demnach zugemessene Rendite liege mit etwa 6 Prozent am Mittelpunkt der Spanne auf dem Niveau der aktuellen ET3-Regulierung./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:24 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:24 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
19,20 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
19,64 €
|Abst. Kursziel*:
-2,24%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
19,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,04%
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,98 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Iberdrola SA
|10:41
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|05.05.26
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Iberdrola SA Equal Weight
|Barclays Capital
|10:41
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|05.05.26
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Iberdrola SA Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|05.05.26
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|21.07.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|28.06.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|05.07.16
|Iberdrola SA Underperform
|BNP PARIBAS
|10:41
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Iberdrola SA Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets