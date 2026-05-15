Iberdrola SA Aktie

19,60 EUR -0,06 EUR -0,28 %
17,92 CHF +0,02 CHF +0,11 %
Marktkap. 128,67 Mrd. EUR

KGV 19,78 Div. Rendite 2,98%
WKN A0M46B

ISIN ES0144580Y14

Symbol IBDSF

Jefferies & Company Inc.

Iberdrola SA Hold

10:41 Uhr
Iberdrola SA Hold
Iberdrola SA
19,60 EUR -0,06 EUR -0,28%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 19,20 Euro auf "Hold" belassen. Die Signale des britischen Regulierers OFGEM zum künftigen Regulierungs- und Investitionsrahmen für die Stromverteilungsnetze (ED3) seien beruhigend, schrieb Ahmed Farman am Donnerstag. Die den Konzernen demnach zugemessene Rendite liege mit etwa 6 Prozent am Mittelpunkt der Spanne auf dem Niveau der aktuellen ET3-Regulierung./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:24 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
19,20 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
19,64 €		 Abst. Kursziel*:
-2,24%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
19,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,04%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,98 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Iberdrola SA

10:41 Iberdrola SA Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 Iberdrola SA Verkaufen DZ BANK
05.05.26 Iberdrola SA Sector Perform RBC Capital Markets
29.04.26 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research
29.04.26 Iberdrola SA Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

