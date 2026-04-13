International Consolidated Airlines Aktie

4,52 EUR -0,01 EUR -0,27 %
4,54 EUR +0,01 EUR +0,29 %
Marktkap. 19,85 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 1,67%
WKN A1H6AJ

ISIN ES0177542018

Symbol BABWF

JP Morgan Chase & Co.

International Consolidated Airlines Overweight

08:06 Uhr
International Consolidated Airlines Overweight
International Consolidated Airlines S.A.
4,52 EUR -0,01 EUR -0,27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers passte seine Schätzungen für Europas Fluggesellschaften am Dienstagabend an die gestiegenen Treibstoffkosten an. Mit Blick auf die Berichtssaison setzt er vor allem auf die Netzwerkairlines. Insgesamt hält er Ryanair aber für die defensivste Wahl in dem aktuell unsicheren Umfeld./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 22:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Overweight

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
4,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,45 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

13.04.26 International Consolidated Airlines Overweight Barclays Capital
13.04.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
27.03.26 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
20.03.26 International Consolidated Airlines Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.03.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

finanzen.net Börse London in Rot: FTSE 100 leichter
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für IAG auf 425 Pence - 'Overweight'
finanzen.net Börse London in Rot: FTSE 100 mittags mit Abgaben
finanzen.net FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein International Consolidated Airlines-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 beginnt die Sitzung mit Verlusten
finanzen.net Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Start des Mittwochshandels mit Kursplus
dpa-afx Airline-Aktien Lufthansa, Ryanair & Co. klettern: Delta Air Lines vor Zahlen im Fokus
finanzen.net FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: Hätte sich eine Anlage in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren gerechnet?
BBC IndiGo names former British Airways chief William Walsh as CEO
BBC IndiGo names former British Airways chief Willie Walsh as CEO
Zacks International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Soars 6.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
Financial Times BA owner IAG threatens to walk away from bid for TAP
Financial Times Directors’ Deals: IAG insiders divest ahead of war-induced sell-off
RTE.ie BA first UK airline to offer Musk's Starlink internet
Zacks All You Need to Know About International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Rating Upgrade to Strong Buy
Financial Times British Airways cancels Dubai flights until summer
