Intesa Sanpaolo Aktie
Marktkap. 94,06 Mrd. EURKGV 8,03 Div. Rendite 8,83%
WKN 850605
ISIN IT0000072618
Symbol IITSF
Intesa Sanpaolo Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6 auf 6,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee und ihre Kollegen setzen im Rahmen der am Dienstag vorliegenden Neubewertung wieder stärker auf Europas Banken als auf US-Geldinstitute. Sie gehen davon aus, dass die Kapitalkosten sinken und die Zinsüberschüsse im zweiten Halbjahr ihren Boden finden. Zu den Favoriten gehören Barclays, Natwest, Societe Generale, ING, Intesa Sanpaolo, UBS und die Deutsche Bank./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:20 / BST
|Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
6,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
5,32 €
|Abst. Kursziel*:
22,09%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
5,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,43%
|
Analyst Name:
Delphine Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,12 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|08:16
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Morgan Stanley
|27.08.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|11.08.20
|Intesa Sanpaolo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.04.20
|Intesa Sanpaolo Reduce
|Oddo BHF
|26.03.20
|Intesa Sanpaolo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.20
|Intesa Sanpaolo verkaufen
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.20
|Intesa Sanpaolo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.05.24
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.23
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.08.23
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.08.23
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.23
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Credit Suisse Group