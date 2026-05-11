K+S Aktie

15,37 EUR +0,21 EUR +1,39 %
STU
Marktkap. 2,76 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,56%
WKN KSAG88

ISIN DE000KSAG888

Symbol KPLUF

Deutsche Bank AG

K+S Sell

12:16 Uhr
K+S Sell
K+S AG
15,37 EUR 0,21 EUR 1,39%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für K+S von 10,20 auf 10,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Tristan Lamotte passte seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar an die Quartalszahlen an. Mit seiner überdurchschnittlichen Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) des Gesamtjahres liegt er nun auch etwas über der Zielspanne des Konzerns./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: K+S Sell

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
10,50 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
15,57 €		 Abst. Kursziel*:
-32,56%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
15,37 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-31,69%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

12:16 K+S Sell Deutsche Bank AG
11.05.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.05.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
23.04.26 K+S Sell Deutsche Bank AG
22.04.26 K+S Halten DZ BANK
mehr Analysen

