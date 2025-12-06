Klöckner Aktie
Marktkap. 605,48 Mio. EURDiv. Rendite 4,50%
WKN KC0100
ISIN DE000KC01000
Symbol KLKNF
KlöcknerCo (KlöCo) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Klöckner & Co von 7 auf 9 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Aktie verwandele sich von einer Stahlhandels- zu einer Übernahmestory, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Ob Worthington tatsächlich ein bindendes Angebot vorlegt, hängt aus seiner Sicht davon ab, ob die Gesamtbewertung eines Deals tragfähige Vorteile bringt und die Übernahme finanzierbar ist. Der Erfolg einer Offerte sei dann stark davon abhängig, ob der Klöckner-Großaktionär Loh die Konditionen akzeptiert./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 16:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Klöckner Kaufen
|Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
7,72 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
7,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
