LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 4,09 Mrd. EURKGV 3,20 Div. Rendite 4,69%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
LEG Immobilien Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG von 68,60 auf 59,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Stagflations-Sorgen hätten die Bewertungen von Europas Immobilienkonzernen nahe an ihre Tiefs von 2009 zurückgeworfen, schrieb Jonathan Kownator am Montag. Er passte seine Kursziele an die gestiegenen Realzinsen an./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LEG
Zusammenfassung: LEG Immobilien Neutral
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
59,80 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
56,70 €
|Abst. Kursziel*:
5,47%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
53,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,84%
|
Analyst Name:
Jonathan Kownator
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LEG Immobilien
|08:36
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
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|05.03.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:36
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
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|11.03.24
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|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.23
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|Barclays Capital
|15.11.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:36
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|LEG Immobilien Neutral
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|23.01.26
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|04.12.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.