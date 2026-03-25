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Marktkap. 4,09 Mrd. EUR

KGV 3,20 Div. Rendite 4,69%
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WKN LEG111

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ISIN DE000LEG1110

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Symbol LEGIF

Goldman Sachs Group Inc.

LEG Immobilien Neutral

08:36 Uhr
LEG Immobilien Neutral
Aktie in diesem Artikel
LEG Immobilien
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG von 68,60 auf 59,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Stagflations-Sorgen hätten die Bewertungen von Europas Immobilienkonzernen nahe an ihre Tiefs von 2009 zurückgeworfen, schrieb Jonathan Kownator am Montag. Er passte seine Kursziele an die gestiegenen Realzinsen an./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LEG

Zusammenfassung: LEG Immobilien Neutral

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
59,80 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
56,70 €		 Abst. Kursziel*:
5,47%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
53,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,84%
Analyst Name:
Jonathan Kownator 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:36 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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