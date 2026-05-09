DAX 24.313 -0,1%ESt50 5.905 -0,1%MSCI World 4.756 +0,0%Top 10 Crypto 10,31 +0,2%Nas 26.247 +1,7%Bitcoin 68.591 -1,8%Euro 1,1769 +0,0%Öl 104,8 +4,6%Gold 4.675 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Intel 855681 Allianz 840400 Micron Technology 869020 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Keine Lösung im Nahost-Konflikt: DAX kaum verändert -- Asiens Börsen uneinheitlich -- TKMS überzeugt mit Geschäftszahlen -- Nintendo, CSL, Palantir, Infineon, Ölpreis im Fokus
Top News
IPO in Sicht: Krypto-Börse Kraken will bald an die Börse gehen und setzt auf strategische Partnerschaft IPO in Sicht: Krypto-Börse Kraken will bald an die Börse gehen und setzt auf strategische Partnerschaft
Fortschritte in Nahost lassen auf sich warten: DAX richtungslos mit leichtem Abwärtsdruck Fortschritte in Nahost lassen auf sich warten: DAX richtungslos mit leichtem Abwärtsdruck
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

McDonalds Aktie

Kaufen
Verkaufen
McDonalds Aktien-Sparplan
234,70 EUR +1,00 EUR +0,43 %
STU
276,22 USD +0,48 USD +0,17 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 166,5 Mrd. EUR

KGV 25,57 Div. Rendite 2,35%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 856958

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US5801351017

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MCD

JP Morgan Chase & Co.

McDonalds Overweight

09:06 Uhr
McDonalds Overweight
Aktie in diesem Artikel
McDonald's Corp.
234,70 EUR 1,00 EUR 0,43%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für McDonald's von 325 auf 305 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz eines soliden ersten Quartals stelle das zweite Jahresviertel der Fast-Food-Kette eine Herausforderung dar, schrieb John Ivankoe am Montag. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2026 und 2027, sieht für langfristig orientierte Anleger angesichts des jüngsten Kursrückgangs aber immer noch ausreichendes Aufwärtspotenzial./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:23 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:23 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: paul prescott / Shutterstock.com

Zusammenfassung: McDonalds Overweight

Unternehmen:
McDonald's Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 305,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 275,75		 Abst. Kursziel*:
10,61%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 276,22		 Abst. Kursziel aktuell:
10,42%
Analyst Name:
John Ivankoe 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 333,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu McDonald's Corp.

09:06 McDonalds Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.05.26 McDonalds Overweight Barclays Capital
08.05.26 McDonalds Sector Perform RBC Capital Markets
07.05.26 McDonalds Sector Perform RBC Capital Markets
04.05.26 McDonalds Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu McDonald's Corp.

finanzen.net McDonalds präsentierte Quartalsergebnisse
finanzen.net Gewinne in New York: Dow Jones schlussendlich mit Zuschlägen
finanzen.net McDonalds Aktie News: McDonalds am Freitagabend mit Kurseinbußen
finanzen.net Handel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu
finanzen.net McDonalds Aktie News: McDonalds am Freitagnachmittag schwächer
dpa-afx McDonald's-Aktie dennoch tiefer: Burger-Kette wächst trotz leichter Schwäche im US-Geschäft
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in McDonalds von vor 3 Jahren verloren
dpa-afx ROUNDUP: McDonald's profitierte von teureren Bestellungen
Benzinga Jeff Bezos Denies Advising Gen Z To Flip Burgers Or Slog It At Real World Jobs Like Palantir, But Elon Musk Says Trump &#39;Worked&#39; At McDonalds
PR Newswire Serving Holidays with a Side of Chaos: Dr. Seuss's The Grinch Meal Is Coming to McDonald's
PR Newswire McDONALD'S REPORTS THIRD QUARTER 2025 RESULTS
PR Newswire McDONALD'S RAISES QUARTERLY CASH DIVIDEND BY 5%
PR Newswire McDONALD'S REPORTS SECOND QUARTER 2025 RESULTS
PR Newswire McDONALD'S ANNOUNCES QUARTERLY CASH DIVIDEND
RTE.ie Stalled McDonalds expansion continues
PR Newswire McDONALD'S ANNOUNCES QUARTERLY CASH DIVIDEND
RSS Feed
McDonald's Corp. zu myNews hinzufügen