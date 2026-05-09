McDonalds Aktie
Marktkap. 166,5 Mrd. EURKGV 25,57 Div. Rendite 2,35%
WKN 856958
ISIN US5801351017
Symbol MCD
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für McDonald's von 325 auf 305 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz eines soliden ersten Quartals stelle das zweite Jahresviertel der Fast-Food-Kette eine Herausforderung dar, schrieb John Ivankoe am Montag. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2026 und 2027, sieht für langfristig orientierte Anleger angesichts des jüngsten Kursrückgangs aber immer noch ausreichendes Aufwärtspotenzial./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:23 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
McDonald's Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 305,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 275,75
|Abst. Kursziel*:
10,61%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 276,22
|Abst. Kursziel aktuell:
10,42%
|
Analyst Name:
John Ivankoe
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 333,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu McDonald's Corp.
|09:06
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|McDonalds Overweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|McDonalds Buy
|UBS AG
